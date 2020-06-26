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Артуро Видаль: «Барселона находится в идеальной форме»

Дата публикации: 26-06-2020

Артуро ВидальАртуро Видаль

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Сейчас мы играем очень часто, поэтому к каждому матчу надо стараться подходить в хорошей форме. Я считаю, что мы находимся в идеальной форме, чтобы стать чемпионами. У нас прекрасная атмосфера в команде, это помогает на поле», – сказал чилиец.

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