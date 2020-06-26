Инсинье сделали козлом отпущения, когда возникли разногласия с Анчелотти

Лоренцо Инсинье

Футбольный агент Винченцо Пискане, представляющий интересы вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье, поговорил о своем клиенте. Он опроверг информацию о том, что у 29-летнего итальянца были конфликты с Анчелотти и Гаттузо.

«Его сделали козлом отпущения, когда возникли разногласия с Анчелотти. Но на самом деле у него лично с Анчелотти не было никаких проблем. Был только вопрос относительно его роли на поле.

Лоренцо хороший человек. За последние месяцы о нем много чего написали в прессе, но он всегда реагировал на такое как профессионал. С Гаттузо у него также не было конфликта», – рассказал агент.