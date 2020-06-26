«Милан» продлит контракты с Ибрагимовичем и еще двумя игроками
Дата публикации: 26-06-2020
«Милан» намерен продлить контракты со Златаном Ибрагимовичем, Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой. Об этом сообщается на официальном сайте авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Действующие соглашения игроков с миланским клубом истекают 30-го июня, а новые договоры будут рассчитаны до фактического окончания сезона-2019/2020.
Похожие новости:
Ибрагимович: «Это уже не тот «Милан», который был раньше»
Златан Ибрагимович Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подверг критике генерального директора клуба Ивана Газидиса. Вчера, 10 мая,...
Златан Ибрагимович Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подверг критике генерального директора клуба Ивана Газидиса. Вчера, 10 мая,...
Златан Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке
Златан Ибрагимович На сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщается о том, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил серьезную...
Златан Ибрагимович На сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщается о том, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил серьезную...
«Милан» рассчитывает объявить о подписании контракта с Ибрагимовичем 15 дек ...
15 декабря «Милан» отметит юбилей — 120 лет со дня создания клуба. Именно в этот день руководство «россонери»...
15 декабря «Милан» отметит юбилей — 120 лет со дня создания клуба. Именно в этот день руководство «россонери»...
«Ювентус» намерен продлить контракты с Куадрадо и Матюиди
«Старая синьора» хочет сохранить в своих рядах вингера Хуана Куадрадо и центрального полузащитника Блеза Матюиди, заключив с ними новые...
«Старая синьора» хочет сохранить в своих рядах вингера Хуана Куадрадо и центрального полузащитника Блеза Матюиди, заключив с ними новые...
GdS: До конца фервраля «Лацио» продлит четверых игроков
Руководство римского «Лацио» планирует продлить контракты с ключевыми исполнителями. Речь идет о таких футболистах, как Андре Диас,...
Руководство римского «Лацио» планирует продлить контракты с ключевыми исполнителями. Речь идет о таких футболистах, как Андре Диас,...