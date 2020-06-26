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«Милан» продлит контракты с Ибрагимовичем и еще двумя игроками

Дата публикации: 26-06-2020

Златан ИбрагимовичЗлатан Ибрагимович

«Милан» намерен продлить контракты со Златаном Ибрагимовичем, Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой. Об этом сообщается на официальном сайте авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Действующие соглашения игроков с миланским клубом истекают 30-го июня, а новые договоры будут рассчитаны до фактического окончания сезона-2019/2020.

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