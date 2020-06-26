  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро

Дата публикации: 26-06-2020

Ашраф ХакимиАшраф Хакими

Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на официальном сайте авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии и близки к успешному завершению. Сам марокканский футболист не против опробовать свои силы в миланском клубе. Ожидается, что сделка обойдется «нерадзурри» в 40 миллионов евро.

Последние два сезона Ашраф проводит в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. На счету 21-летнего латераля 12 голов и 17 результативных передач в 72 матчах за «шмелей».

Похожие новости:

  • «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    Ашраф Хакими Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает...
  • Ашраф Хакими вернётся в «Реал». Клуб предложил контракт до 2025-го года
    Ашраф Хакими вернётся в «Реал». Клуб предложил контракт до 2025-го года
    Ашраф Хакими Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что защитник Ашраф Хакими вернётся в «Реал» их двухлетней аренды в дортмундской...
  • Ашраф Хакими может повлиять на трансфер Холанда в «Реал Мадрид»
    Ашраф Хакими может повлиять на трансфер Холанда в «Реал Мадрид»
    Ашраф Хакими 2-летняя аренда Ашрафа Хакими в Дортмунд завершается этим летом. Немецкий клуб обратится к «Реалу» в попытке сохранить...
  • Защитник «Барселоны» перешёл в «Шальке»
    Защитник «Барселоны» перешёл в «Шальке»
    Французский защитник Жан-Клер Тодибо сменил «Барселону» на «Шальке-04». По данным размещенным на официальном сайте...
  • «Интер» готов отпустить Габриэла во «Фламенго»
    «Интер» готов отпустить Габриэла во «Фламенго»
    Нападающий Габриэл Барбоза покинет миланский «Интернационеле» в ближайшее время. По данным «La Gazzetta dello Sport»,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close