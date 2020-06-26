«Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро
Дата публикации: 26-06-2020
Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на официальном сайте авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии и близки к успешному завершению. Сам марокканский футболист не против опробовать свои силы в миланском клубе. Ожидается, что сделка обойдется «нерадзурри» в 40 миллионов евро.
Последние два сезона Ашраф проводит в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. На счету 21-летнего латераля 12 голов и 17 результативных передач в 72 матчах за «шмелей».
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