«Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро

Ашраф Хакими

Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на официальном сайте авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии и близки к успешному завершению. Сам марокканский футболист не против опробовать свои силы в миланском клубе. Ожидается, что сделка обойдется «нерадзурри» в 40 миллионов евро.

Последние два сезона Ашраф проводит в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. На счету 21-летнего латераля 12 голов и 17 результативных передач в 72 матчах за «шмелей».