У Гарета Бэйла испортились отношения с Зиданом

Гарет Бэйл

Как информирует ESPN, отношения главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана и вингера «сливочных» Гарета Бэйла окончательно испортились. Этому поспособствовала роль 30-летнего валлийца в команде: он недоволен, что в ключевых матчах остается на скамейке запасных.

Тренерский штаб Королевского клуба негативно воспринял реакцию Бэйла на эти решения. При этом к игроку нет никаких претензий относительно его работы на тренировках. Сам Зидан не хочет освещать эту тему в прессе. Кроме того, из-за этих событий также ухудшились отношения между Гаретом и президентом «Мадрида» Флорентино Пересом.

В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл в 20 матчах за «Реал Мадрид», в совокупности проведя на поле 1260 минут. На его счету 3 гола и 2 ассиста. Действующий контракт Гарета с клубом рассчитан до лета 2022 года.