Арсенал нацелился на Данилу Перейра из Порту

Данилу Перейра

Сообщается, что «Арсенал» назвал Данилу Перейра из «Порту» своей главной целью в полузащите на лето после того, как был отложен вопрос о подписании контракта с Томасом Партеем из мадридского «Атлетико».

Тренер «Арсенала» Микель Артета отчаянно хочет заполучить проверенного полузащитника в свою хрупкую линию полузащиты и определил Партея своей главной целью на летнее трансферное окно.

Однако сумма за ганского игрока в 55 миллионов фунтов стерлингов удержала сторону Премьер-лиги от принятия решения, поскольку его огромный ценник находится вне досягаемости для канониров в условиях коронавирусного кризиса.

Поэтому Артета нацелился на форварда «Порту» Данилу Перейра, который, как сообщает Daily Express, может быть куплен примерно за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Данилу в «Порту» истекает в конце следующего сезона, и гиганты Примейры готовы санкционировать его трансфер этим летом, чтобы избежать риска потерять своего капитана бесплатно менее чем за 12 месяцев.