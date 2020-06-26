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Арсенал нацелился на Данилу Перейра из Порту

Дата публикации: 26-06-2020

Данилу ПерейраДанилу Перейра

Сообщается, что «Арсенал» назвал Данилу Перейра из «Порту» своей главной целью в полузащите на лето после того, как был отложен вопрос о подписании контракта с Томасом Партеем из мадридского «Атлетико».

Тренер «Арсенала» Микель Артета отчаянно хочет заполучить проверенного полузащитника в свою хрупкую линию полузащиты и определил Партея своей главной целью на летнее трансферное окно.

Однако сумма за ганского игрока в 55 миллионов фунтов стерлингов удержала сторону Премьер-лиги от принятия решения, поскольку его огромный ценник находится вне досягаемости для канониров в условиях коронавирусного кризиса.

Поэтому Артета нацелился на форварда «Порту» Данилу Перейра, который, как сообщает Daily Express, может быть куплен примерно за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Данилу в «Порту» истекает в конце следующего сезона, и гиганты Примейры готовы санкционировать его трансфер этим летом, чтобы избежать риска потерять своего капитана бесплатно менее чем за 12 месяцев.

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