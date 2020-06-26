Ливерпуль сделал официальное предложение звездному форварду Волков Адаму Траоре

Адам Траоре

Сообщается, что "Ливерпуль" усилил свой интерес к вингеру "Вулверхэмптон Уондерерс" Адаму Траоре, отправив официальное предложение. Помимо Ливерпуля, интерес к 24-летнему испанцу проявляют также "Барселона" и "Манчестер Сити".

Траоре провел звездный сезон 2019/20 с "волками", забив шесть мячей и отдав 12 голевых передач во всех турнирах, причем девять из них были сделаны в Премьер-Лиге. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже неоднократно хвалил быстрого форварда в этом сезоне, открывая дверь для возможного будущего трансфера.

Немецкий менеджер должен укрепить свои атакующие позиции в преддверии нового сезона, поскольку оба его главных форварда, Садио Мане и Мохаммед Салах, как ожидается, пропустят значительную часть второй половины чемпионата 2020/21 из-за своих международных обязательств.

Оба африканских форварда "Ливерпуля" возглавят свои национальные команды в предстоящем Кубке Африканских Наций, что оставит Клоппа без надежных атакующих игроков.

Клопп уже не смог заполучить Тимо Вернера, который предпочел сменить "РБ Лейпциг" на "Челси", а Кай Хавертц из леверкузенского "Байера", похоже, готов пойти по пути своего соотечественника.