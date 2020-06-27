Артета: Победа «Ливерпуля» в чемпионате Англии вдохновило «Арсенал»

Юрген Клопп

Главный тренер канониров высоко оценил клубные изменения красных и то, как они выросли за последние четыре года. Восхождение «Ливерпуля» к тому, чтобы стать чемпионом Премьер-лиги под руководством Юргена Клоппа, дало Микелю Артете веру в то, что он может устроить подобное восхождение в «Арсенале». Поражение «Манчестер Сити» от «Челси» со счетом 2:1 в четверг означало, что «Ливерпуль» впервые за 30 лет стали чемпионами английского футбола.

Артета, назначенный главным тренером «канониров» только в декабре, восхищается тем, как Клопп преобразил "Ливерпуль», и считает, что это должно послужить стимулом для его нынешней команды.

«Они зашли так далеко и как клуб и как команда в последние несколько сезонов», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Я думаю, что они установили очень четкую клубную культуру, которую они смогли передать болельщикам и возродить их веру в клуб. Я думаю, что у них есть очень четкая философия с тем, как они хотят играть, как они подходят к каждой игре, и тогда у них есть действительно хороший выбор. Начиная с персонала, тренера и всех игроков, которых они подписали, специально для того, чтобы играть так, как они хотят, так что поздравляю их.»

На вопрос, вдохновляет ли «Ливерпуль» «Арсенал», Артета ответил:

«Ну да, потому что четыре года назад они были в очень трудном положении и приняли много правильных решений – некоторые трудные решения, некоторые непопулярные решения, но правильные решения для них. Клопп довел «Ливерпуль» до двух финалов Кубка Англии, хотя и проиграл в обоих случаях.»

Победа в Кубке Англии может быть самой реалистичной целью Артеты и в этом сезоне, учитывая, что его команда находится на 11 очков ниже места для попадания в Лигу Чемпионов, а «канониры» в воскресенье встретятся с «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале.

«Мы очень взволнованы», - добавила Артета. «Это соревнование, которое очень связано с этим футбольным клубом – который выигрывал его больше раз, чем кто-либо другой в этой стране. Игроки взволнованы, имея возможность поехать на Уэмбли, даже если он пуст, это такой особый случай, поэтому мы будем очень стараться. Мы наверняка столкнемся с трудным соперником, но ребята в восторге от этого.»