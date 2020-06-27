Полузащитником «Баварии» Микаэлем Кюизансом заинтересовался марсельский «Олимпик»
Дата публикации: 27-06-2020
«Марсель» нацелился на трансфер 20-летнего хавбека «Баварии» Кюизанса.
По данным источника, во французском клубе видят в 20-летнем игроке походящую кандидатуру для укрепления средней линии. Сделка может состояться уже в ближайшее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает Микаэля в 8 миллионов евро.
«Бавария» приобрела Кюизанса летом 2019 года у менхенгладбахской «Боруссии» за 12 миллионов евро. Всего на счету французского хавбека 2 гола в 14 матчах за «мюнхенцев».
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