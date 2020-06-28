Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча против «Сельты»
Дата публикации: 28-06-2020
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча против «Сельты», в котором каталонцы потеряли очки. Игра завершилась со счетом 2:2.
«Соперник решил рискнуть в концовке матча и им удалось забить гол и взять одно очко. Мы намного лучше смотрелись в первом тайме, чем соперник, мы должны были уходить на перерыв с большим отрывом.
Нам не хватает того, чтобы преобразовать моменты в голы. Нашей игры в первом тайме должно было хватить, чтобы победить, иногда забитый гол – это вопрос удачи. У нас больше нет права на ошибку, мы должны выигрывать в каждом оставшемся матче, и надеется, что «Реал» ошибется», – сказал Сетьен.
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