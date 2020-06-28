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Генеральный директор DFL поздравил игроков «Баварии» с восьмым подряд чемпионством

Дата публикации: 28-06-2020

БаварияБавария

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт поздравил игроков мюнхенской «Баварии» с восьмым подряд чемпионством в Бундеслиге.

«Дорогие футболисты «Баварии» Мюнхен. Это особенный момент. Но в то же самое время это очень странный момент. Такого сезона у нас еще не было. Нет зрителей, никто не ликует, никто не свистит – необычная атмосфера. Но тот факт, что сегодня наш чемпионат завершен, является подтверждением большой работы.

Я хотел бы поблагодарить всех: клубы, игроков, болельщиков – без вас нас бы сегодня здесь не было. Я знаю, что все команды в течение последних недель в непростых условиях старались показывать высокий уровень игры. Вы внесли свой вклад в то, что все 36 клубов Немецкой футбольной лиги пережили эту фазу кризиса.

Да, все выглядит по-другому, и чувства другие. Но эта Бундеслига была единственной возможной. И новый сезон, по крайней мере в самом начале, будет выглядеть так же», – цитирует 51-летнего функционера пресс-служба «Баварии»

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