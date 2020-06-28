«Милан» намерен продлить контракт с Чалханоглу
Дата публикации: 28-06-2020
Руководство «Милана» намерено продлить соглашение с вингером Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, контракт 26-летнего турка с миланским клубом будет рассчитан до лета 2024 года. Переговоры Хакана с генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом планируется провести на следующей неделе.
Чалханоглу перешел в «Милан» летом 2017 года из «Байера» за 23,3 миллиона евро, подписав контракт сроком до июня 2021 года. Всего на счету хавбека 118 матчей в футболке «россонери», в которых он забил 17 голов и отдал 30 ассистов.
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