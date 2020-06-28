Мальдини: «Доннарумма – лучший вратарь в мире»
Дата публикации: 28-06-2020
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о продлении контрактов голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего Златана Ибрагимовича.
«Милан», разумеется, обязан сохранить такого важного игрока, как Джиджи. Он символ, так как прошёл академию клуба. По моему мнению, он лучший вратарь в мире.
С Ибрагимовичем другая ситуация. У Ибры контракт заканчивается, а у Джиджи нет», – сказал Мальдини в интервью DAZN.
21-летний Доннарумма имеет контракт до 2021-го года, за основной состав он провёл 192 матча.
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