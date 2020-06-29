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Зидан: «Чемпион Ла Лиги определится в последнем туре»

Дата публикации: 29-06-2020

Зинедин ЗиданЗинедин Зидан

«Реал Мадрид» после 32-го тура Примеры вырвался вперёд «Барселоны» на два очка. Однако по мнению Зидана это и победа над «Эспаньолом» (1:0) ещё не повод считать себя победителями Ла Лиги.

«Мне не кажется, что мы уже выиграли Ла Лигу, это решится в последнем туре. Посмотрите, как трудно было играть против команды со дна турнирной таблицы. В этой лиге ты никогда ничего не знаешь наверняка.

Я не удивляюсь ничему из того, что делает Карим. Это человек, который созидает на поле, его контроль и пас пяткой были великолепны. Это может быть один из главных моментов сезона.

Я очень рад за моих игроков. Выигрывать матч за матчем это очень нелегко. Я должен поздравить своих игроков», – сказал Зидан.

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