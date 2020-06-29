Полузащитник «Барселоны» Артур уходит из клуба

Артур

По данным итальянской прессы, сегодня утром бразильский полузащитник объявил партнёрам по «Барселоне», что уходит в «Ювентус» по окончании сезона.

«Барса» приобрела Артура у «Гремио» два года назад за 31 млн евро. За это время 23-летний полузащитник сыграл за каталонский клуб 72 матча, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.

Клубы согласовали обмен: в «Юве» отправляется Артур, в обратном направлении проследует Миралем Пьянич. Оба игрока уже согласовали контракты с новыми клубами, ожидается, что сегодня футболисты пройдут медосмотры.