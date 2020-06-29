«Арсенал» заинтересовался игроком «Леванте» Барди
Дата публикации: 29-06-2020
24-летний полузащитник Энис Барди из «Леванте» может перебраться в лондонский «Арсенал». Испанская пресса сообщает, что клуб АПЛ сделал предложение по македонцу.
В этом сезоне на счету Барди четыре гола и четыре ассиста в 28-и матчах за «Леванте». По данным медиа, игроком интересуется также «Фиорентина» и неназванный клуб из Бундеслиги.
Контракт Эниса Барди с испанской командой истекает в 2022-м году.
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