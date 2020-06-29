  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Арсенал» заинтересовался игроком «Леванте» Барди

Дата публикации: 29-06-2020

Энис БардиЭнис Барди

24-летний полузащитник Энис Барди из «Леванте» может перебраться в лондонский «Арсенал». Испанская пресса сообщает, что клуб АПЛ сделал предложение по македонцу.

В этом сезоне на счету Барди четыре гола и четыре ассиста в 28-и матчах за «Леванте». По данным медиа, игроком интересуется также «Фиорентина» и неназванный клуб из Бундеслиги.

Контракт Эниса Барди с испанской командой истекает в 2022-м году.

Похожие новости:

  • «Барселона» может заплатить 35 млн евро за игрока «Валенсии»
    «Барселона» может заплатить 35 млн евро за игрока «Валенсии»
    Каталонский клуб намерен усилить состав игроком «Валенсии». Так, издание «Mundo Deportivo» утверждает, что...
  • Черышевым интересуется китайский клуб
    Черышевым интересуется китайский клуб
    Левый вингер сборной России может перебраться в Поднебесную. «Спешу поделиться с вами абсолютно эксклюзивным материалом. Один из игроков...
  • «Арсенал» может укрепить оборону игроком «Атлетика»
    «Арсенал» может укрепить оборону игроком «Атлетика»
    Центральный защитник «Атлетик» (Бильбао) Унаи Нуньес имеет шанс на продолжение карьеры в английской Премьер-лиге. По информации...
  • Ювентус и Арсенал поборются за полузащитника Реала
    Ювентус и Арсенал поборются за полузащитника Реала
    М. Асенсио может уйти из рядов «Реала» (Мадрид) этим летом. По версии издания Diario Gol, 21-летний футболист национальной испанской...
  • Goal: Арсенал сделал предложение по защитнику Болтона
    Goal: Арсенал сделал предложение по защитнику Болтона
    Игрок задней линии коллектива из Болтона в ближайшем времени может повыситься в классе. Как информирует Goal.com, управление лондонцев уже...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close