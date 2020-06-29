«Манчестер Сити» ищет замену Лерою Сане в «Бёрнли»
Дата публикации: 29-06-2020
«Манчестер Сити» готовится к расставанию с Лероем Сане. Этого не стал скрывать главный тренер команды Пеп Гвардиола. По словам Пепа, Сане уйдёт либо этим летом, либо в следующем сезоне свободным агентом.
Заменой немецкому вингеру может стать Дуайт Макнил из «Бёрнли». 20-летний полузащитник ярко проявил себя в нынешнем сезоне: два гола и шесть ассистов в 31-м матче АПЛ.
Примечательно, что Макнил является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2014-м году англичанин перебрался из Манчестера в Бёрнли.
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