«Манчестер Сити» ищет замену Лерою Сане в «Бёрнли»

Дуайт Макнил

«Манчестер Сити» готовится к расставанию с Лероем Сане. Этого не стал скрывать главный тренер команды Пеп Гвардиола. По словам Пепа, Сане уйдёт либо этим летом, либо в следующем сезоне свободным агентом.

Заменой немецкому вингеру может стать Дуайт Макнил из «Бёрнли». 20-летний полузащитник ярко проявил себя в нынешнем сезоне: два гола и шесть ассистов в 31-м матче АПЛ.

Примечательно, что Макнил является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2014-м году англичанин перебрался из Манчестера в Бёрнли.