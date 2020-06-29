Руководство «Барселоны» оставит Сетьена, если только клуб выиграет ЛЧ
Руководство каталонского клуба разочарованно работой Кике Сетьена на посту главного тренера команды.
Сетьен пришёл в «Барсу» в январе после того, как клуб уволил Эрнесто Вальверде. За прошедшую часть сезона тренер не сумел поставить «Барселоне» классический для неё стиль игры, к тому же утратил контроль над раздевалкой. После матча с «Сельтой» (2:2) Луис Суарес публично высказал недовольство работой тренерского штаба. Сомнения в компетенции Сетьена и его ассистентов возникали и после проигранного дерби с «Реал Мадридом» в феврале.
Сообщается, что большинство директоров клуба уже пришло к выводу, что Сетьена нужно уволить по окончании сезона. Если результаты ухудшатся, то это может произойти и раньше. В данный момент «Барса» после двух ничьих упустила первое место в Ла Лиге, отстав от «Реал Мадрида» на два очка.
Единственное, что поможет Кике задержаться в Каталонии дольше августа – победа в Лиге Чемпионов.
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