«Рома» предложила Эдиссону Кавани контракт на 3 года
Дата публикации: 30-06-2020
Корреспондент уругвайского издания Sport 890 Гонсало Ронки сообщает, что «Рома» активно интересуется форвардом Эдинсоном Кавани. 33-летний нападающий завтра станет свободным агентом, так как его контракт с «ПСЖ» официально завершится.
Отмечается, что римляне предлагают уругвайцу 3-хлетний контракт с хорошими финансовыми условиями.
Ранее интерес к Кавани проявляли «Атлетико», «Интер» и «Ньюкасл».
Таким образом, Кавани может вернуться в Италию, где уже выступал за «Наполи» и «Палермо» с 2007-го по 2013-ый годы.
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