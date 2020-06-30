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«Рома» предложила Эдиссону Кавани контракт на 3 года

Дата публикации: 30-06-2020

Эдинсон КаваниЭдинсон Кавани

Корреспондент уругвайского издания Sport 890 Гонсало Ронки сообщает, что «Рома» активно интересуется форвардом Эдинсоном Кавани. 33-летний нападающий завтра станет свободным агентом, так как его контракт с «ПСЖ» официально завершится.

Отмечается, что римляне предлагают уругвайцу 3-хлетний контракт с хорошими финансовыми условиями.

Ранее интерес к Кавани проявляли «Атлетико», «Интер» и «Ньюкасл».

Таким образом, Кавани может вернуться в Италию, где уже выступал за «Наполи» и «Палермо» с 2007-го по 2013-ый годы.

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