Защитник «Борнмута» Натан Аке может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Дата публикации: 30-06-2020
«Манчестер Сити» готов приобрести Натана Аке из «Борнмута». Сообщается, что 25-летний голландец, уже 9 лет играющий в Англии, привлёк внимание экс-чемпионов Англии.
Трансферная стоимость Аке оценивается в 28 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt, а текущий контракт с «Борнмутом» истекает лишь через 2 года.
Аке в сезоне 2019/2020 в АПЛ провёл 25 игр и отметился 2 голами.
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