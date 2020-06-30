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Защитник «Борнмута» Натан Аке может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 30-06-2020

Натан АкеНатан Аке

«Манчестер Сити» готов приобрести Натана Аке из «Борнмута». Сообщается, что 25-летний голландец, уже 9 лет играющий в Англии, привлёк внимание экс-чемпионов Англии.

Трансферная стоимость Аке оценивается в 28 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt, а текущий контракт с «Борнмутом» истекает лишь через 2 года.

Аке в сезоне 2019/2020 в АПЛ провёл 25 игр и отметился 2 голами.

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