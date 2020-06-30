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Криштиану Роналду продемонстрировал свою новую причёску.

Дата публикации: 30-06-2020

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с новой причёской. При этом он выложил фото вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо, у которого похожая причёска. «Что вы думаете о моём новом имидже, как у моего брата Паниты?», – спросил португалец подписчиков.

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