Криштиану Роналду продемонстрировал свою новую причёску.

Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с новой причёской. При этом он выложил фото вместе с одноклубником Хуаном Куадрадо, у которого похожая причёска. «Что вы думаете о моём новом имидже, как у моего брата Паниты?», – спросил португалец подписчиков.