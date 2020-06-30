СМИ: «Интер» заинтересован в Агуэро

Миланский «Интернационале» предпримет попытку заполучить центрфорварда «Ман Сити» Серхио Агуэро в межсезонье, передаёт «Tuttosport».



Согласно информации источника, руководство «нерадзурри» намерено предложить английскому клубу произвести обмен игроками. За 32-летнего голеадора «горожан» «Интер» готов отдать своего 25-летнего центрбека Милана Шкриньяра.



Сайт transfermarkt.de оценивает данных футболистов в 52 и 48 миллионов евро соответственно.



Агуэро выступает за «МС» с 2011 года. В нынешнем сезоне сыграл 32 поединка во всех турнирах, отметившись 23 голами и 4 ассистами.



Шкриньяр представляет «Интер» с 2017 года. В сезоне 2019/20 был задействован в 35 матчах, в которых стал автором 2 забитых мячей.



Ранее сообщалось, что игроком сборной Словакии интересуется мадридский «Реал».