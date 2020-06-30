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Вальверде может вернуться в «Валенсию»

Дата публикации: 30-06-2020

Вальверде может вернуться в «Валенсию»

Испанский специалист Эренесто Вальверде с января этого года пребывающий без работы (последним клубом была «Барселона»), вскоре может вернуться на тренерский мостик.

По данным «Onda Cero», в сотрудничестве с 56-летним коучем заинтересована «Валенсия». Стоит отметить, что Вальверде уже работал с «летучими мышами» в сезоне 2013/14. Под его руководством команда финишировала на пятом месте.

Источник утверждает, что накануне Эренсто провёл встречу с боссами «Валенсии», после чего приступил к поискам жилья.

В данный момент «оранжевых» возглавляет Альберт Селадес. В четырёх последних матчах его подопечные потерпели три поражения, из-за чего опустились на 8-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

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