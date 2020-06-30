19-летний Гомес отказался продлевать контракт с «МЮ» с зарплатой € 1,7 млн в год

«Манчестер Юнайтед» рискует потерять перспективного хавбека по окончании сезона-2019/20, о чём информирует Goal.com.



По данным британского медиа, «манкунианцы» не смогли уговорить 19-летнего Анхеля Гомеса поставить подпись под новым долгосрочным контрактом, по условиям которого он ежегодно мог бы зарабатывать 1 700 000 евро.



Сообщается, что атакующий полузащитник не верит в то, что в ближайшее время он получит достаточное количество игрового времени в составе первой команды. К тому же на его решение повлиял интерес со стороны других клубов. Таким образом, уже с 1-го июля молодой игрок будет доступен на рынке свободных агентов.



Гомес – выпускник академии «МЮ». Свой дебютный поединок в чемпионате Англии сыграл 21 мая 2017 года – это был матч с «Кристал Пэлас» в котором он заменил Уэйна Руни. В текущем сезоне провёл на поле «Олд Траффорд» всего 19 минут.