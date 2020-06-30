  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн

Дата публикации: 30-06-2020

«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн

Каталонская «Барселона» уведомила общественность о предстоящем трансфере Артура Мело в «Ювентус».

В заявлении клуба, размещенном на официальном сайте «блаугранас» говорится, что 1 сентября бразильский полузащитник станет игроком действующего чемпиона Италии. Сделка обойдется «Юве» в 72 000 000 евро, но эта сумма может вырасти до 82 млн за счёт последующих бонусных отчислений.

Напомним, летом 2018 года «Барселона» приобрела Артура у «Гремио» за € 31 миллион. Всего за это время 23-летний футболист поучаствовал в 72 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Сегодня же стало известно, что между испанским и итальянским грандами существует еще одна договорённость – трансфер 30-летнего боснийского хавбека Миралема Пьянича, который проследует из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 млн евро (+ еще 5 млн в качестве бонусов). Примечательно, что в его новом контракте будет прописана сумма отступных в размере 400 000 000.

Похожие новости:

  • «Эвертон» намерен побороться за Пеллегрини
    «Эвертон» намерен побороться за Пеллегрини
    Итальянский хавбек может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Как сообщает издание «Calciomercato», футболист «Ромы»...
  • «Бенфика» подписала игрока «Коринтианса» за € 20 млн
    «Бенфика» подписала игрока «Коринтианса» за € 20 млн
    Сегодня, 11 марта, официальный сайт «Бенфики» проинформировал общественность о подписании хавбека «Коринтианса» Педриньо,...
  • «Барселона» может заплатить 35 млн евро за игрока «Валенсии»
    «Барселона» может заплатить 35 млн евро за игрока «Валенсии»
    Каталонский клуб намерен усилить состав игроком «Валенсии». Так, издание «Mundo Deportivo» утверждает, что...
  • «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино
    «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино
    «Мерсисайдцы» укрепили свой состав японским футболистом. Так, согласно информации появившейся на официальном сайте...
  • «Барселона» готова заплатить за хавбека «Наполи» € 60 млн
    «Барселона» готова заплатить за хавбека «Наполи» € 60 млн
    Каталонский клуб рассматривает возможность покупки хавбека «Наполи» Фабиана Руиса, информирует «Mundo Deportivo». Впервые...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close