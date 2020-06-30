«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» за € 72 млн
Каталонская «Барселона» уведомила общественность о предстоящем трансфере Артура Мело в «Ювентус».
В заявлении клуба, размещенном на официальном сайте «блаугранас» говорится, что 1 сентября бразильский полузащитник станет игроком действующего чемпиона Италии. Сделка обойдется «Юве» в 72 000 000 евро, но эта сумма может вырасти до 82 млн за счёт последующих бонусных отчислений.
Напомним, летом 2018 года «Барселона» приобрела Артура у «Гремио» за € 31 миллион. Всего за это время 23-летний футболист поучаствовал в 72 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Сегодня же стало известно, что между испанским и итальянским грандами существует еще одна договорённость – трансфер 30-летнего боснийского хавбека Миралема Пьянича, который проследует из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 млн евро (+ еще 5 млн в качестве бонусов). Примечательно, что в его новом контракте будет прописана сумма отступных в размере 400 000 000.
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