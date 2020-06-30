Кюрзава продлил контракт с «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Курзава не сменит клубную прописку в ближайшее время.



Пресс-служба парижан отрапортовала о том, что за день до истечения действующего соглашения, стороны заключили новый договор о сотрудничестве до середины 2024 года.



Ранее интерес к игроку приписывали «Ювентусу», «Барселоне», «Ливерпулю» и ряду других европейских клубов. Все они были не прочь заполучить Левена бесплатно, после того как ему будет присвоен статус свободного агента.



Напомним, Курзава защищает цвета «ПСЖ» уже почти пять лет. До этого он выступал за «Монако».



В досрочно завершенном из-за коронавируса розыгрыше Лиги 1 на счету 27-летниго футболиста 14 сыгранных встреч (1 гол / 2 ассиста).