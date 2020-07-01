«Рома» продлила аренду Генриха Мхитаряна

Генрих Мхитарян

«Рома» объявила, что договорилась с «Арсеналом» о продлении аренды полузащитника Генриха Мхитаряна до окончания сезона 2019/2020.

Также римляне подтвердили, что есть договорённость о продлении аренды армянина на сезон 2020/2021.

31-летний Мхитарян проводит в Риме текущий сезон на правах аренды. Он сыграл в 19-ти матчах, забил 6 голов и отдал 4 передачи.