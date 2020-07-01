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«Бавария» подписала контракт с Лероем Сане

Дата публикации: 01-07-2020

Лерой СанеЛерой Сане

По информации шеф-редактора Bild Кристиана Фалька, «Бавария» подписала 5-летнее соглашение с вингером «Манчестер Сити» Лероем Сане.

В ближайшее время мюнхенцы должны официально подтвердить этот трансфер 24-летнего полузащитника.

Немец последние 4 года проводит в «Манчестер Сити». Всего он сыграл за «горожан» 135 игр, забил 39 мячей и отдал 45 передач. Вместе с англичанами он выиграл 7 трофеев.

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