«Бавария» подписала контракт с Лероем Сане

Лерой Сане

По информации шеф-редактора Bild Кристиана Фалька, «Бавария» подписала 5-летнее соглашение с вингером «Манчестер Сити» Лероем Сане.

В ближайшее время мюнхенцы должны официально подтвердить этот трансфер 24-летнего полузащитника.

Немец последние 4 года проводит в «Манчестер Сити». Всего он сыграл за «горожан» 135 игр, забил 39 мячей и отдал 45 передач. Вместе с англичанами он выиграл 7 трофеев.