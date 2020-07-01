«Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
Дата публикации: 01-07-2020
По информации итальянских СМИ, «Интер» подписал контракт с защитником Ашрафом Хакими. Официально миланцы должны об этом объявить в ближайшее время.
21-летний Хакими последние два сезона играл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, после чего вернулся в мадридский «Реал».
Соглашение марокканца с «Интером» рассчитано до 2025-го года, а миланцы заплатят за него 40 + 5 миллионов евро в виде бонусов.
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