Невилл: «Клопп сделал игроков, которые теперь стоят 130 миллионов»
Дата публикации: 01-07-2020
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о первом за 30 лет чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ.
«Это невероятное достижение. Юрген Клопп сделал из игроков, которые стоят 30 миллионов евро, тех, которые теперь стоят 130 миллионов. Скауты команды проделали прекрасную работу. Я не был счастлив в этот день, но не могу не поздравить их», – сказал Невилл.
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