Невилл: «Клопп сделал игроков, которые теперь стоят 130 миллионов»

Юрген Клопп

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о первом за 30 лет чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ.

«Это невероятное достижение. Юрген Клопп сделал из игроков, которые стоят 30 миллионов евро, тех, которые теперь стоят 130 миллионов. Скауты команды проделали прекрасную работу. Я не был счастлив в этот день, но не могу не поздравить их», – сказал Невилл.