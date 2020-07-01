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Невилл: «Клопп сделал игроков, которые теперь стоят 130 миллионов»

Дата публикации: 01-07-2020

Юрген КлоппЮрген Клопп

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о первом за 30 лет чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ.

«Это невероятное достижение. Юрген Клопп сделал из игроков, которые стоят 30 миллионов евро, тех, которые теперь стоят 130 миллионов. Скауты команды проделали прекрасную работу. Я не был счастлив в этот день, но не могу не поздравить их», – сказал Невилл.

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