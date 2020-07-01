Диего Марадона может встать у руля сборной Испании

Диего Марадона

Marca сообщает, что легендарный в прошлом футболист, а ныне главный тренер аргентинской «Химнасии» Диего Марадона может стать новым главным тренером сборной Испании.

Источник уточняет, что это может произойти в том случае, если новым президентом федерации футбола Испании станет Антонио Торрес. Торрес заявил, что уже достиг предварительной договоренности со специалистом. Также Торрес заявил, что задачей Марадоны, в случае назначения на этот пост, будет выход в финал Чемпионата Мира 2022 года.

Ранее стало известно, что Марадона продлил контракт с «Химнасией» до конца 2021 года.