Гвардиола: «Я хотел бы, чтобы Сане остался в «Сити»

Лерой Сане

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о будущем вингера Лероя Сане.

«Переход еще не оформлен, но скорее всего это произойдет и Сане станет игроком Баварии. Мы благодарим его за вклад и желаем всего наилучшего. Он хотел уйти у каждого есть выбор, я хотел бы, чтобы он остался, но Лерой считает, что так для него будет лучше», – сказал Гвардиола.

Ранее стало известно, что немецкий полузащитник отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» и принял решение перейти в мюнхенскую «Баварию».