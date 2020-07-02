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Букайо Сака продлил контракт с «Арсеналом»

Дата публикации: 02-07-2020

Букайо СакаБукайо Сака

Лондонский клуб объявил о том, что подписал с 18-летний воспитанником новое долгосрочное соглашение. Сроки контракта не сообщаются.

«Букайо талантливый и умный игрок. Он впечатлил меня свой профессиональной этикой, желанием учиться и адаптироваться, и это окупилось в его выступлениях. Я в восторге от перспективы продолжать работу с ним вместе, помогать ему развиваться и вместе достигать наших целей», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В свой первый полноценный сезон на «Эмирейтс» Букайо Сака сыграл 33 матча, в которых забил три гола и отдал 10 ассистов.

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