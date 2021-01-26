  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Источник: «Барса» все еще должна «Ливерпулю» 25 млн фунтов за Коутиньо

Дата публикации: 26-01-2021

Источник: «Барса» все еще должна «Ливерпулю» 25 млн фунтов за Коутиньо

«Ливерпуль» по-прежнему не получил от «Барселоны» 25 миллионов фунтов (~ 28 млн евро) за атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает портал «El Confidencial», в чьё распоряжение попал годовой отчёт каталонского клуба.

«Красные» неохотно продали бразильского игрока испанскому гранду за плату, которая в январе 2018 года составила 142 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его третьим самым дорогим игроком всех времен.

Однако только около 105 миллионов фунтов из этой суммы было передано авансом, а остальная часть должна была быть выплачена в рассрочку. Источник утверждает, что за три года, прошедшие после этого громкого трансфера, на счета «Ливерпуля» поступило лишь £ 12 000 000.

В том же отчете говорится, что «Барселона» должна деньги не только чемпиону АПЛ. «Бордо» ожидает выплаты в размере 8,8 млн фунтов стерлингов за нападающего Малкома (сейчас игрок «Зенита»), в то время как бразильский «Гремио» и «Аякс» надеются получить от «блаугранас» 7 и 14 млн фунтов за Артура («Ювентус») и Френки де Йонга («Барселона») соответственно.

Похожие новости:

  • Коутиньо грозит «Ливерпулю» забастовкой
    Коутиньо грозит «Ливерпулю» забастовкой
    По сообщениям ряда испанских футбольных изданий, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо намерен отказаться от игр за английскую...
  • МЮ выручил за год рекордные 515,3 млн фунтов стерлингов
    МЮ выручил за год рекордные 515,3 млн фунтов стерлингов
    В текущем финансовом году Красные Дьяволы смогли пополнить свой бюджет на 515 300 000 фунтов, что больше примерно на сто миллионов, нежели в...
  • «Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду «Тоттенхэму»
    «Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду «Тоттенхэму»
    «Тоттенхэм» может арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо за 8 миллионов фунтов (примерно 8,9 миллионов евро),...
  • Реал дает 35 миллионов фунтов за М.Сиссоко
    Реал дает 35 миллионов фунтов за М.Сиссоко
    Игрок английского «Ньюкасла» имеет неплохие шансы перейти в более авторитетную команду – за 26-летнего француза «Реал»...
  • «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду и будет платить ему часть зарплаты
    «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду и будет платить ему часть зарплаты
    По сообщениям Telegraph, «Барселона» готова платить полузащитнику Филиппе Коутиньо часть зарплаты в случае его аренды в другой клуб....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close