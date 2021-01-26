Источник: «Барса» все еще должна «Ливерпулю» 25 млн фунтов за Коутиньо

Дата публикации: 26-01-2021

«Ливерпуль» по-прежнему не получил от «Барселоны» 25 миллионов фунтов (~ 28 млн евро) за атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает портал «El Confidencial», в чьё распоряжение попал годовой отчёт каталонского клуба.



«Красные» неохотно продали бразильского игрока испанскому гранду за плату, которая в январе 2018 года составила 142 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его третьим самым дорогим игроком всех времен.



Однако только около 105 миллионов фунтов из этой суммы было передано авансом, а остальная часть должна была быть выплачена в рассрочку. Источник утверждает, что за три года, прошедшие после этого громкого трансфера, на счета «Ливерпуля» поступило лишь £ 12 000 000.



В том же отчете говорится, что «Барселона» должна деньги не только чемпиону АПЛ. «Бордо» ожидает выплаты в размере 8,8 млн фунтов стерлингов за нападающего Малкома (сейчас игрок «Зенита»), в то время как бразильский «Гремио» и «Аякс» надеются получить от «блаугранас» 7 и 14 млн фунтов за Артура («Ювентус») и Френки де Йонга («Барселона») соответственно.