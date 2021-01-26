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«ПСЖ» заманивает Рамоса огромной зарплатой

Дата публикации: 26-01-2021

«ПСЖ» заманивает Рамоса огромной зарплатой

Чемпион Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» продолжает оставаться главным претендентом на капитана сборной Испании Серхио Рамоса, передаёт «Onda Sero».

Как сообщает источник, «красно-синие» выразили готовность заключить с Рамосом контрактное соглашение до конца сезона 2023/24 с зарплатой в 15 000 000 евро в год.

Сейчас права на 34-летнего ветерана принадлежат мадридскому «Реалу». Однако уже 1 июля он может покинуть «Сантьяго Бернабеу» в качестве свободного агента. Управленцы испанского гранда хотят сохранить защитника, но они не готовы повторить предложение «ПСЖ».

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года. С тех пор он поучаствовал в 668 играх, забил 100 голов и сделал 40 результативных передач. В футболке «галактикос» Серхио четыре раза выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат странны.

Портал «Transfermarkt» оценивает результативного центрбека в 14 000 000 евро.

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