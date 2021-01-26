«Ювентус» и «Марсель» близки к обмену футболистами

Дата публикации: 26-01-2021

В последнее время «Ювентус» все больше ориентируется на молодежь, пополняя свою академию новыми талантами. Если не произойдет ничего неожиданного, то вскоре к туринцам присоединится Марле Аке, но не исключено, что Андреа Пирло сразу же решит включить его в состав основной команды.



20-летний футболист, находящийся под бдительным присмотром Андре Виллаш-Боаша, борется за место в основе «Марселя», и надо сказать, что в этом отношении он неплохо справляется. Во всех турнирах текущего сезона он был задействован в 13 встречах. Transfermark.de оценивает Аке в € 2 500 000.



Теперь многообещающего левого вингера ждёт смена обстановки. Итальянский журналист Фабрицио Романо уверяет, что оба клуба уже достигли полного согласия. В обратном направлении проследует Франко Тонья, выступающий за «Ювентус» U-23 в Серии С.



18-летний Тонья – номинальный атакующий полузащитник, который также хорошо играет на правом фланге. Итальянец, в отличие от француза, еще не дебютировал в основном составе «бьянконери».