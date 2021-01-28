«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» будут соперничать с «Вест Хэмом» за Лингарда

Дата публикации: 28-01-2021

«Вест Хэм Юнайтед» столкнется с конкуренцией со стороны еще двух клубов Премьер-лиги в гонке за подписание вингера «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщают британские СМИ.



Ожидается, что игрок сборной Англии будет отдан в аренду до конца января после того, как в этом сезоне он провел всего три матча во всех соревнованиях.



По данным «Evening Standard», на данный момент «молотобойцы» является фаворитом на заключение сделки c «красными дьяволами» по 28-летнему футболисту.



Как и «Вест Хэм», «львы» борются за путевку в еврокубки, поэтому для них Лингард, имеющий большой опыт выступлений за команду с «Олд Траффорд», также станет хорошим приобретением. Что же касается «Шеффилда», то их шансы на успех в этом деле минимальны, так как коллектив Криса Уайлдера является аутсайдером АПЛ (занимает последнее, 20 место в турнирной таблице).



Джесси обучался футболу в академии «МЮ». Свой дебютный поединок в чемпионате Англии провёл в августе 2014 года. До этого на правах аренды защищал цвета «Лестер Сити», «Бирмингем Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». В 210 официальных матчах за «манкунианцев» отличился 33 голами и 20 ассистами.



Сайт Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Лингарда ровно в 10 000 000 евро.