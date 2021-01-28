«Арсенал» объявил о подписании Эдегора

Дата публикации: 28-01-2021

«Арсенал» усилил свою полузащиту, арендовав Мартина Эдегора у «Реала» на оставшуюся часть сезона, без права выкупа.



Норвежский футболист, сыгравший 25 матчей в составе национальной сборной, перешёл в стан «сливочных» в 2015 году и стал самым молодым игроком клуба, дебютировав в Примере возрасте 16 лет и 157 дней.



22-летний атакующий хавбек провел большую часть последних трех сезонов в аренде представляя такие клубы как «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». За этот период он забил 18 голов во всех соревнованиях.



«Здорово, что Мартин будет с нами до конца сезона. Я хорошо знаю этого футболиста. Несмотря на молодость он уже некоторое время играет на высоком уровне. Уверен, что благодаря Мартину наша команда будет создавать больше опасных моментов, - сказал Микель Артета.



«АПЛ ¬– самая популярная лига в Норвегии. Помню, как в детстве следил за матчами «Арсенала». Мне очень нравилась игра Сеска Фабрегаса. Так, что моя мечта сыграть в Англии сбылась», - приводит слова Эдегора официальный сайт клуба Arsenal.com.