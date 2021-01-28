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Моуринью может заполучить Ди Марию в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 28-01-2021

Моуринью может заполучить Ди Марию в «Тоттенхэм»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария стал трансферной целью «Тоттенхэм Хотспур».

На протяжении января различные медиа сообщали о том, что французский гранд работает над переходом хавбека «шпор» Деле Алли, который, как говорят, заинтересован в переезде на «Парк де Пренс».

По данным «L'Equipe», заменить англичанина в лондонском клубе может Ди Мария. Летом многоопытный футболист станет свободным агентом, что дает ему возможность уже сейчас вести переговоры с любыми иностранными клубами.

Отмечается, что «Тоттенхэм» связался с агентом игрока сборной Аргентины, чтобы узнать, будет ли Анхель, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», заинтересован в возвращении в АПЛ.

В этом сезоне 32-летний Ди Мария забил четыре гола и сделал десять передач в 22 играх за «ПСЖ» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

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