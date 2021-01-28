«Байер» оформил трансфер защитника «Селтика»

Дата публикации: 28-01-2021

Джереми Фримпонг завершил свой переход из «Селтика» в леверкузенский «Байер».



Наставник шотландского гранда Нил Леннон заявил во вторник, что 20-летнему правому защитнику разрешили сменить прописку после того, как клубу было сделано очень выгодное предложение. Также он добавил, что Фримпонг ясно выразил своё желание покинуть «Селтик Парк», отказавшись от нового контракта с «кельтами».



Сообщается, что трансфер воспитанника «Манчестер Сити» обошёлся леверкузенцам в 11 000 000 евро. Трудовое соглашение фулбэка с «Байером» рассчитано на ближайшие четыре года.



В нынешней кампании на счету перспективного голландца участие в 30 встречах за «Селтик» во всех турнирах, в которых он оформил 1 гол и 5 ассистов.