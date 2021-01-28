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«Ювентус» нашёл замену Кьеллини

Дата публикации: 28-01-2021

«Ювентус» нашёл замену Кьеллини

Действующий чемпион Италии «Ювентус» назвал центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса идеальной заменой ветерану Джорджо Кьеллини, о чём информирует «Sport Mediaset».

Контракт 36-летнего защитника со «старой синьорой» истекает 31 июня, и, как ожидается, текущий сезон станет последним в игровой карьере Кьеллини. Ранее сообщалось, что летом 2021-го года капитан «Юве» повесит бутсы на гвоздь и займет руководящую должность в структуре клуба.

Благодаря своей надёжной игре в обороне 24-летний Торрес, являющийся представителем сборной Испании, сумел привлечь внимание не только команды Андреа Пирло, но и других европейских грандов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселоны», мадридского «Реала» и «Челси».

По ходу нынешнего розыгрыша Ла Лиги Пау принял участие в 20 поединках и забил 2 гола.

По некоторым данным, в договоре центрбека с «жёлтой субмариной» есть клаусула, равная 50 000 000 евро.

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