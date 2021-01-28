«Боруссии» придётся снизить ценник на Санчо. Виной всему кризис, вызванный коронавирусом
Дортмундская «Боруссия» может быть вынуждена снизить запрашиваемую цену на входящего в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
В прошлое трансферном окно «красные дьяволы» были полны решимости вернуть воспитанника «Ман Сити» в АПЛ. Однако им пришлось отказаться от своих планов после того, как боссы немецкого клуба запросили за 20-летнего игрока 120 миллионов евро.
Ожидается, что ближайшим летом команда Уле-Гуннара Сульшера вновь будет претендовать на представителя сборной Англии. Составить конкуренцию «МЮ» попытаются «Челси» и «Ливерпуль» – оба клуба также не прочь укрепить свои ряды одарённым соотечественником.
По данным «Sport1», на этот раз требуемая сумма компенсации будет снижена из-за того, что «Дортмунд» несёт значительные финансовые потери, вызванные пандемией коронавируса.
В кампании 2020/21 Джейдон выступает немного скромнее, чем сезоном ранее, но при этом он может похвастаться 6 голами и 13 результативными передачами, которые были оформлены в 23 матчах во всех соревнованиях за команду Эдина Терзича.
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