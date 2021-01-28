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Приход Тухеля изменил трансферные планы «Челси»

Дата публикации: 28-01-2021

Приход Тухеля изменил трансферные планы «Челси»

Новый тренер «Челси» Томас Тухель определился с планами на будущее трансферное окно, пишет «Daily Mail».

Издание сообщает, что приоритетной покупкой немецкого специалиста летом станет норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд.

47-летний Тухель высоко оценивает талант Тэмми Абрахама, считая его будущим команды, но по его мнению, сейчас «синим» нужен такой форвард как Холланд, который уже доказал свою состоятельность, забив 21 гол в 19 играх за «Боруссию» в этом сезоне. Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 100 миллионов евро.

В то же время Тухель собирается отказаться от подписания Деклана Райса из «Вест Хэма», которого так хотел заполучить Фрэнк Лэмпард.

Кроме того, источник утверждает, что на «Стемфорд Бридж» немец может воссоединиться с защитником «ПСЖ» Маркиньосом. Однако, чтобы склонить французов к его продаже, английскому гранду придётся расстаться с огромной суммой. На сегодняшний день 26-летний бразильский центрбек оценивается в 70 000 000 евро, а его контракт с клубом истекает только в 2024 году.

Как сообщает «SportBild», еще одним вариантом усиления защиты является Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг».

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