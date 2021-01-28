«Ман Сити» предложит Алабе контракт на 240 000 фунтов в неделю

Дата публикации: 28-01-2021

«Манчестер Сити» собирается предложить Давиду Алабе контрактное соглашение на 240 тыс фунтов стерлингов в неделю в надежде убедить австрийца переехать на стадион «Этихад».



Действующий договор Алабы с мюнхенской «Баварией» истекает в конце июня, и становится все более вероятным, что он покинет чемпиона Германии на безвозмездной основе.



Ряд топ-клубов, включая «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», проявляли интерес к защитнику в течение последних нескольких месяцев. Однако, согласно «Diario AS, «горожане» верят, что 28-летний Давид предпочтёт примкнуть к их команде, чтобы вновь поработать с Пепом Гвардиолой. Напомним, испанский коуч возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.



Надо сказать, что несмотря на обилие слухов, Алаба по-прежнему остается ключевым игроком мюнхенцев. В текущем сезоне он был задействован в 24 матчах во всех соревнованиях.



В общей сложности защитник сыграл за «роттен» более 400 раз, выиграв 25 трофеев, в том числе девять чемпионских титулов Бундеслиги и два кубка Лиги чемпионов.