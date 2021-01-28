  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Ман Сити» предложит Алабе контракт на 240 000 фунтов в неделю

Дата публикации: 28-01-2021

«Ман Сити» предложит Алабе контракт на 240 000 фунтов в неделю

«Манчестер Сити» собирается предложить Давиду Алабе контрактное соглашение на 240 тыс фунтов стерлингов в неделю в надежде убедить австрийца переехать на стадион «Этихад».

Действующий договор Алабы с мюнхенской «Баварией» истекает в конце июня, и становится все более вероятным, что он покинет чемпиона Германии на безвозмездной основе.

Ряд топ-клубов, включая «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», проявляли интерес к защитнику в течение последних нескольких месяцев. Однако, согласно «Diario AS, «горожане» верят, что 28-летний Давид предпочтёт примкнуть к их команде, чтобы вновь поработать с Пепом Гвардиолой. Напомним, испанский коуч возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.

Надо сказать, что несмотря на обилие слухов, Алаба по-прежнему остается ключевым игроком мюнхенцев. В текущем сезоне он был задействован в 24 матчах во всех соревнованиях.

В общей сложности защитник сыграл за «роттен» более 400 раз, выиграв 25 трофеев, в том числе девять чемпионских титулов Бундеслиги и два кубка Лиги чемпионов.

Похожие новости:

  • «Бавария» нашла замену Алабе в Чемпионшипе
    «Бавария» нашла замену Алабе в Чемпионшипе
    Мюнхенская «Бавария» продолжает рассматривать различных кандидатов на замену Давиду Алабе, поскольку руководству клуба не удалось договориться с...
  • Дин Хендерсон готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Дин Хендерсон готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Голкипер Дин Хендерсон близок к тому, чтобы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед». Согласно Sky Sports, по новому соглашению Хендерсон...
  • По новому контракту с «МЮ» Руни будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю
    По новому контракту с «МЮ» Руни будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю
    Форвард Красных Дьяволов Уэйн Руни готовится продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года. В СМИ уже появилась информация о том,...
  • Агент Алабы намерен в январе начать переговоры с «Челси» и «ПСЖ»
    Агент Алабы намерен в январе начать переговоры с «Челси» и «ПСЖ»
    Пини Захаваи, являющийся агентом Давида Алабы, начнёт в январе переговоры с клубами, в один из которых может перейти 28-летний защитник...
  • «Арсенал» не отпустит Уилшира в «Манчестер Сити»
    «Арсенал» не отпустит Уилшира в «Манчестер Сити»
    Лондонский "Арсенал" не собирается продавать своего полузащитника Джека Уилшера в "Манчестер Сити", даже если клубу предложат сумму более 30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close