«Ман Сити» предложит Алабе контракт на 240 000 фунтов в неделю
«Манчестер Сити» собирается предложить Давиду Алабе контрактное соглашение на 240 тыс фунтов стерлингов в неделю в надежде убедить австрийца переехать на стадион «Этихад».
Действующий договор Алабы с мюнхенской «Баварией» истекает в конце июня, и становится все более вероятным, что он покинет чемпиона Германии на безвозмездной основе.
Ряд топ-клубов, включая «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», проявляли интерес к защитнику в течение последних нескольких месяцев. Однако, согласно «Diario AS, «горожане» верят, что 28-летний Давид предпочтёт примкнуть к их команде, чтобы вновь поработать с Пепом Гвардиолой. Напомним, испанский коуч возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
Надо сказать, что несмотря на обилие слухов, Алаба по-прежнему остается ключевым игроком мюнхенцев. В текущем сезоне он был задействован в 24 матчах во всех соревнованиях.
В общей сложности защитник сыграл за «роттен» более 400 раз, выиграв 25 трофеев, в том числе девять чемпионских титулов Бундеслиги и два кубка Лиги чемпионов.
Похожие новости:
Мюнхенская «Бавария» продолжает рассматривать различных кандидатов на замену Давиду Алабе, поскольку руководству клуба не удалось договориться с...
Голкипер Дин Хендерсон близок к тому, чтобы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед». Согласно Sky Sports, по новому соглашению Хендерсон...
Форвард Красных Дьяволов Уэйн Руни готовится продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года. В СМИ уже появилась информация о том,...
Пини Захаваи, являющийся агентом Давида Алабы, начнёт в январе переговоры с клубами, в один из которых может перейти 28-летний защитник...
Лондонский "Арсенал" не собирается продавать своего полузащитника Джека Уилшера в "Манчестер Сити", даже если клубу предложат сумму более 30...