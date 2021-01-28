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Кокорин стал игроком «Фиорентины»

Дата публикации: 28-01-2021

Кокорин стал игроком «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила о закрытии сделки по трансферу нападающего сборной России. Речь об Александре Кокорине, который в августе прошлого года присоединился к «Спартаку» в качестве свободного агента, заключив договор с москвичами по схеме «3+1».

В понедельник, 25 января, пресса сообщила, что Кокорин прибыл в Италию для прохождения медобследования в клинике «Вилла Стюарт» и последующего за ним подписания контракта с «Фиорентиной». 27 января официальный сайт «фиолетовых» оповестил общественность о том, что после всех необходимых мероприятий с Александром был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года.

Согласно информации авторитетного ресурса «Transfermarkt», сумма данной сделки составила 4 500 000 евро.

В 19 матчах Серии А «Фиорентина», ведомая Чезаре Пранделли, набрала 21 очко и занимает 12 место в турнирной таблице.

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