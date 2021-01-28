«МЮ» положил глаз на хавбека «Хоффенхайма», которого прозвали «новым Баллаком»

Дата публикации: 28-01-2021

По сообщениям британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» возглавляет гонку за восходящей звездой «Хоффенхайма» Кристофом Баумгартнером.



За прогрессом 21-летнего футболиста, который на протяжении нескольких лет считается одним из самых талантливых австрийцев, в Германии его окрестили «новым Михаэлем Баллаком», пристально следят скауты многих клубов. Однако, как утверждает издание «The Sun», в данный момент наибольшая конкретика исходит именно со стороны управленцев «Манчестер Юнайтед».



Команда с «Олд Траффорд» рассматривает возможность приобретения Кристофа, чья рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов фунтов стерлингов, в зимнее трансферное окно, так как до лета атакующий полузащитник, скорее всего, серьёзно подорожает.



Баумгартнер пополнил «Хоффенхайм» в возрасте 16 лет в 2017 году. Его дебют в Бундеслиге состоялся только спустя два года. В своем первом полном сезоне он забил семь голов в 28 матчах. В сезоне 2020/21 сыграл 25 раз, отметившись 5 голами и 7 ассистами.