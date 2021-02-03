«Рома» арендовала защитника «Далласа» с обязательством выкупа
Дата публикации: 03-02-2021
Правый защитник «Далласа» Брайан Рейнолдс перебрался в Италию. Новым клубом 19-летнего игрока стала «Рома».
Согласно информации, размещенной на официальном сайте «джаллоросси», перспективный американец был арендован до конца нынешнего сезона с обязательством выкупа за 6 750 000 евро. Отмечается, что стороны уже подписали предварительный контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
Рейнолдс – воспитанник «Далласа». В составе главной команды дебютировал в 2017 году. В недавно завершившемся розыгрыше МЛС провёл 19 поединков, в которых отличился тремя результативными передачи.
Помимо «Ромы» футболистом активно интересовался «Ювентус», но сделка не состоялась из-за того, что туринцы не смогли вписаться в квоту по игрокам не из зон ЕС.
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