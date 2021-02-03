«Марсель» объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности
Пресс-служба «Марселя» уведомила общественность об уходе Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера. При этом отмечается, что такое решение было принято руководителями клуба исходя из соображений безопасности.
Напомним, что в минувшую субботу болельщики «бело-голубых» ворвались на базу команды и потребовали отставки Жака-Анри Эйро, являющегося президентом клуба. Они были раздражены тем, что подопечные Виллаш-Боаша оказались за бортом чемпионской гонки. После 20 сыгранных матчей чемпионата Франции «Олимпик» занимает лишь девятое место в турнирной таблице соревнования.
Ранее стало известно, что португальский специалист подал в отставку, так как он не собирается мириться с трансферной политикой клуба. Накануне закрытия зимнего трансферного окна боссы «Марселя» подписали хавбека «Селтика» Оливье Нтчама, которого 43-коуч не хотел видеть в своей обойме.
«Я чётко выразил свою позицию насчёт возможного появления Нтчама, но руководство решило сделать по-своему. Примечательно, что я узнал об этой сделке из прессы. Они просто взяли и подписали игрока, которого не было в моём списке.
Я уже обратился к правлению с прошением об отставке. Мне очень не хотелось нарушать условия контракта, но я не согласен с такой политикой клуба», - цитирует Андре портал L'Équipe.
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