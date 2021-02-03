  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Марсель» объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности

Дата публикации: 03-02-2021

«Марсель» объявил об уходе Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности

Пресс-служба «Марселя» уведомила общественность об уходе Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера. При этом отмечается, что такое решение было принято руководителями клуба исходя из соображений безопасности.

Напомним, что в минувшую субботу болельщики «бело-голубых» ворвались на базу команды и потребовали отставки Жака-Анри Эйро, являющегося президентом клуба. Они были раздражены тем, что подопечные Виллаш-Боаша оказались за бортом чемпионской гонки. После 20 сыгранных матчей чемпионата Франции «Олимпик» занимает лишь девятое место в турнирной таблице соревнования.

Ранее стало известно, что португальский специалист подал в отставку, так как он не собирается мириться с трансферной политикой клуба. Накануне закрытия зимнего трансферного окна боссы «Марселя» подписали хавбека «Селтика» Оливье Нтчама, которого 43-коуч не хотел видеть в своей обойме.

«Я чётко выразил свою позицию насчёт возможного появления Нтчама, но руководство решило сделать по-своему. Примечательно, что я узнал об этой сделке из прессы. Они просто взяли и подписали игрока, которого не было в моём списке.

Я уже обратился к правлению с прошением об отставке. Мне очень не хотелось нарушать условия контракта, но я не согласен с такой политикой клуба», - цитирует Андре портал L'Équipe.

Похожие новости:

  • Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»
    Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»
    Португальский тренер Леонардо Жардим, в недавнем прошлом работавший в «Монако», может стать преемником своего соотечественника Андре...
  • Наставник Спортинга может сменить Виллаш-Боаша в Зените
    Наставник Спортинга может сменить Виллаш-Боаша в Зените
    Информация о таком варианте появилась в португальском издании Record. Напомним, в последние дни в СМИ появилось достаточно много слухов о том, что...
  • Вест Хэм готов вернуть Виллаш-Боаша в Англию
    Вест Хэм готов вернуть Виллаш-Боаша в Англию
    «Вест Хэм Юнайтед» попробует вернуть нынешнего наставника Санкт-Петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на Туманный Альбион, сообщает Daily Star....
  • Андре Виллаш-Боаш хочет вернуться в Европу
    Андре Виллаш-Боаш хочет вернуться в Европу
    Экс-коуч «Челси», «Порту» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, в какиом чемпионате он хотел бы продолжить свою...
  • Андре Виллаш-Боаш намерен уйти из Шанхай СИПГ
    Андре Виллаш-Боаш намерен уйти из Шанхай СИПГ
    По информации английских СМИ, Андре-Виллаш-Боаш, получивший известность благодаря своей работе в «Порту» и «Челси», решил...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close