«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Кабака

Дата публикации: 03-02-2021

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» посредством своего официального «твиттера» объявил о присоединении к команде Юргена Клоппа центрбека «Шальке 04» и сборной Турции Озана Кабака.



Сообщается, что 20-летний футболист будет выступать в АПЛ на правах аренды до конца нынешнего сезона. По неофициальным данным, соглашение немецкого и английского клубов предусматривает возможность выкупа игрока за фиксированную сумму – 30 000 000 евро.



Кабак – воспитанник академии «Галатасарая». В январе 2019 года был приобретён «Штутгартом» за 11 млн евро, а спустя полгода перешёл в «Шальке». Сумма трансфера составила € 15 миллионов.



В сезоне 2020/21 Озан поучаствовал 14 матчах Бундеслиги, в которых получил 5 «горчичников».



Ранее «красные» заключили долгосрочный контракт с защитником «Престон Норд Энд» Беном Дэвисом. За его переход было заплачено всего 570 тысяч евро.