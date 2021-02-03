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Лучшего бомбардира Турции отказались продавать в «Динамо» Киев за 9 млн евро

Дата публикации: 03-02-2021

Лучшего бомбардира Турции отказались продавать в «Динамо» Киев за 9 млн евро

Попытки киевлян заполучить звезду «Хатайспора» закончились неудачей.

Вице-президент турецкого клуба Этхем Сунар поведал, что этой зимой клуб мог хорошо заработать на продаже одного из ключевых игроков команды. Речь о центрфорварде Аароне Бупендзе, который благодаря своей результативности сумел привлечь внимание не только местных грандов.

«В это трансферное окно по Бупендзе обращались не только местные гранды. Один очень известный европейский клуб намеревался выложить за него 9 000 000 евро в рассрочку, но наша позиция была предельно ясна – мы хотим получить за Аарона как минимум 10 миллионов одним платежом», - приводит слова функционера портал «Ensonhaber».

Источник уверяет, что предложение, о котором рассказал Сунар, было сделано боссами киевского «Динамо».

Летом прошлого года Бупендза, на тот момент находившийся в списке свободных агентов, подписал контракт с «Хатайспором» до 30 июня 2022 года. В 20 матчах чемпионата габонец оформил 16 мячей.

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